وزير الخارجية: المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي تضمنت العديد من الموضوعات أهمها أوضاع المنطقة

أوضح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن المباحثات الثنائية التي جرت اليوم مع نظيره الأمريكي جون كيري تناولت جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، مبيناً أن سوء الأوضاع في المنطقة جاء في مقدمة تلك الموضوعات، ومنها الوضع الراهن في سوريا، وكذلك الأوضاع في العراق واليمن وليبيا، وضرورة إيجاد حلول سياسية لإحلال السلام في الشرق الاوسط، والمتضمن مكافحة الإرهاب ودعم التعاون بين البلدين في هذا الشأن.

واستعرض معاليه خلال مؤتمرٍ صحفي عقده مع وزير الخارجية الإمريكي اليوم في قصر المؤتمرات بالرياض، نتائج اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الذي عقد بحضور معالي وزير خارجية عمان والمندوب الخاص للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه الاجتماع من بحث عملية السلام في اليمن، وسبل دفعها إلى الأمام، مؤكداً أن هذا الاجتماع تمخض عنه بيان مشترك، ركز على أهمية المرجعيات الثلاث المثمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشدداً على أهمية الاتفاق وشموليته فيما يتعلق بانتقال السلطة.