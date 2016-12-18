 تعرف على العشرة الأفضل في الدور الأول لدوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعرف على العشرة الأفضل في الدور الأول لدوري جميل

تعرف على العشرة الأفضل في الدور الأول لدوري جميل
المناطق- الرياض

بنهاية مباريات يوم السبت في الجولة رقم 13 من منافسات دوري جميل ينتهي النصف الأول من دوري المحترفين لموسم 2016-17.

الموقع الرسمي لدوري جميل يلقي الضوء على أفضل 10 في الدور الأول:

أفضل هجوم: الاتحاد وسجل لاعبوه 33 هدفاً في الدور الأول يليه الهلال برصيد 32 هدفاً.

أفضل دفاع: النصر والهلال وتلقى مرمى كل فريق تسعة أهداف.

أفضل لعب نظيف: الهلال وتلقى 13 بطاقة صفراء ولم يحصد أي بطاقة حمراء.

أفضل هداف: السوري عمر السومة هداف أخر نسختين للدوري وسجل 14 هدفاً ويليه محمود عبدالمنعم “كهربا” من الاتحاد وسجل 11 هدفاً.

أفضل صانع لعب: إيفان توميتشاك وخالد الغامدي من النصر وسلطان السوادي من الرائد وصالح العمري من الاتفاق وعدنان فلاتة وفهد المولد وكارلوس فيلانويفا من الاتحاد وكارلوس إدواردو ونواف العابد من الهلال وصنع كل لاعب أربعة أهداف.

أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات: خوزيه لويس سييرا من الاتحاد وحقق عشرة انتصارات.

أفضل مباراة تهديفية: الفيصلي والأهلي وفاز بها الأهلي 6-3 في الجولة رقم 11.

أفضل جولة تهديفياً: الجولة رقم 11 وشهدت تسجيل 31 هدفاً.

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