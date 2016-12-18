 حريق بشقة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حريق بشقة بالطائف

حريق بشقة بالطائف
المناطق _عادل الزهراني

شب حريق في  شقه بالدور الاول في عماره  مكونه من دورين في حي بن سويلم اقتصر الحريق علي
غرفه مساحتها ٤ في ٥
تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني
ونتج عن الحادث اصابه ثلاثه أشخاص  باختناق تم نقلهم عن طريق ذويهم الي مستشفي العدواني وتلقوا العلاج اللازم
وخرجوا بصحة ولله الحمد
وتم معاينه الموقع من قبل ضابط التحقيق واتضح ان سبب الحريق سوء في التمديدات الكهربائيه تسبب في التماس كهربائي أدي الي الحريق
والادراه العامه توصي الاخوه المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من اخطار الكهرباء والتاكد من سلامه التوصيلات الكهربائيه وجودتها

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