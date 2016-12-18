حريق بشقة بالطائف

شب حريق في شقه بالدور الاول في عماره مكونه من دورين في حي بن سويلم اقتصر الحريق علي

غرفه مساحتها ٤ في ٥

تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني

ونتج عن الحادث اصابه ثلاثه أشخاص باختناق تم نقلهم عن طريق ذويهم الي مستشفي العدواني وتلقوا العلاج اللازم

وخرجوا بصحة ولله الحمد

وتم معاينه الموقع من قبل ضابط التحقيق واتضح ان سبب الحريق سوء في التمديدات الكهربائيه تسبب في التماس كهربائي أدي الي الحريق

والادراه العامه توصي الاخوه المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من اخطار الكهرباء والتاكد من سلامه التوصيلات الكهربائيه وجودتها