شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي

على هامش فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الثانية يحتضن فندق موفنبيك مساء كل يوم «الإيوان الثقافي»، حيث شهد الإيوان أمس الأول أمسية شارك فيها عدد من المثقفين والأدباء، غلب عليهم الشعراء، حيث تحدث الشاعر عبدالله الخشرمي عن تجربته في أول معرض كتاب عندما كان مشرفاً عليه عام 2000م مستعيداً تاريخ معرض جدة للكتاب في بداية الألفية الجديدة قبل توقفه لما يقارب العقد ونصف، وتحدث الخشرمي عن الصعوبات والمعارك الساخنة في تلك الحقبة، كما تحدث الشاعر إبراهيم طالع عن الحركة الثقافية في رجال ألمع وألقى الشاعر سعد الثقفي إحدى قصائده وكذلك الشاعر إبراهيم الحربي رئيس نادي جازان الأدبي السابق وكان للشاعرة بديعة كشغري حضور بإحدى قصائدها وكذلك الشاعر علي المنكوته ، حيث أدار الإيوان الشاعر عبدالعزيز الشريف بحضور مدير عام الاندية الادبية محمد عابس ومدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه .