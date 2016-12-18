 شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شركة مطارات الرياض تبدأ في إجراءات منافسة رخصة مشغل الشحن الثاني بمطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب “موسى” مديرا لمستشقى الولادة والاطفال بالدمام سياحة حائل تغلق 3 مكاتب للشحن الجوي ووكالتي سفر غير مرخصة “الدوسري” ينال شهادة الماجستير شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي حريق بشقة بالطائف أرامكو تتسلم توربينات الرياح لتوفير الطاقة الكهربائية تعرف على العشرة الأفضل في الدور الأول لدوري جميل بالفيديو: أمير منطقة نجران يوقف موكبه للسلام على مجموعة من الطلاب هل الرفاهية هي الحل الأنسب لرفع إنتاجية الموظف؟ بالفيديو.. خريج يُهدي والدته نجاحه بتقبيل قدميها أثناء الاحتفال بتخرجه

شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي

شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي
المناطق _عادل الزهراني

على هامش فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الثانية يحتضن فندق موفنبيك مساء كل يوم «الإيوان الثقافي»، حيث شهد الإيوان أمس الأول أمسية شارك فيها عدد من المثقفين والأدباء، غلب عليهم الشعراء، حيث تحدث الشاعر عبدالله الخشرمي عن تجربته في أول معرض كتاب عندما كان مشرفاً عليه عام 2000م   مستعيداً تاريخ معرض جدة للكتاب في بداية الألفية الجديدة قبل توقفه لما يقارب العقد ونصف، وتحدث الخشرمي عن الصعوبات والمعارك الساخنة في تلك الحقبة،    كما تحدث الشاعر إبراهيم طالع عن الحركة الثقافية في رجال ألمع وألقى الشاعر سعد الثقفي إحدى قصائده وكذلك الشاعر إبراهيم الحربي رئيس نادي جازان الأدبي السابق وكان للشاعرة بديعة كشغري حضور بإحدى قصائدها وكذلك الشاعر علي المنكوته ، حيث أدار الإيوان الشاعر عبدالعزيز الشريف بحضور  مدير عام الاندية الادبية محمد عابس ومدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة  وليد بافقيه .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>