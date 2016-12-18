نال الرائد “فهد بن بداح بن مثقال الدوسري “من منسوبي الادارة العامة للمرور الرياض شهادة “الماجستير “من جامعة اكسفورد بركس في المملكة المتحدة ، في تخصص القانون.
وياتي هذا التتويج ثمرة جهد واجتهاد ،
وعبر الرائد الدوسري عن شكره وإمتننانه لكل من قدم له التهنية بهذه المناسبة
سائلا المولى أن تكون عوناً له في اكمال مسيرة العطاء وخدمة دينه ووطنه .
وتتقدم صحيفة ….. بخالص التهاني والتبريكات للرائد الدوسري بهذه الفرحة السعيدة
“الدوسري” ينال شهادة الماجستير
نال الرائد “فهد بن بداح بن مثقال الدوسري “من منسوبي الادارة العامة للمرور الرياض شهادة “الماجستير “من جامعة اكسفورد بركس في المملكة المتحدة ، في تخصص القانون.
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