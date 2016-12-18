“الدوسري” ينال شهادة الماجستير

نال الرائد “فهد بن بداح بن مثقال الدوسري “من منسوبي الادارة العامة للمرور الرياض شهادة “الماجستير “من جامعة اكسفورد بركس في المملكة المتحدة ، في تخصص القانون.

وياتي هذا التتويج ثمرة جهد واجتهاد ،

وعبر الرائد الدوسري عن شكره وإمتننانه لكل من قدم له التهنية بهذه المناسبة

سائلا المولى أن تكون عوناً له في اكمال مسيرة العطاء وخدمة دينه ووطنه .

وتتقدم صحيفة ….. بخالص التهاني والتبريكات للرائد الدوسري بهذه الفرحة السعيدة