 “الدوسري” ينال شهادة الماجستير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الدوسري” ينال شهادة الماجستير

“الدوسري” ينال شهادة الماجستير
المناطق _الرياض

نال الرائد “فهد بن بداح بن مثقال الدوسري “من منسوبي الادارة العامة للمرور الرياض شهادة  “الماجستير “من جامعة اكسفورد بركس في المملكة المتحدة ، في تخصص القانون.
وياتي هذا التتويج ثمرة جهد واجتهاد ،
وعبر الرائد الدوسري عن شكره وإمتننانه لكل من قدم له التهنية بهذه المناسبة
سائلا المولى أن تكون عوناً له في اكمال مسيرة العطاء وخدمة دينه ووطنه .
وتتقدم صحيفة ….. بخالص التهاني والتبريكات للرائد الدوسري بهذه الفرحة السعيدة

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