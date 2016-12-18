 سياحة حائل تغلق 3 مكاتب للشحن الجوي ووكالتي سفر غير مرخصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سياحة حائل تغلق 3 مكاتب للشحن الجوي ووكالتي سفر غير مرخصة

سياحة حائل تغلق 3 مكاتب للشحن الجوي ووكالتي سفر غير مرخصة
المناطق _حائل

اغلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بالتعاون مع امانة منطقة حائل 3 مكاتب للشحن الجوي مخالفة للنظام حيث تقوم بإصدار تذاكر سفر وهي غير مصرح لها بذلك اضافة لاغلاق وكالتي سفر غير مرخصة.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل خالد بن صالح السيف  أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على متابعة المخالفين للأنظمة من وكلاء السفر ومنافذ تنظيم الرحلات المخالفين وتقوم بتطبيق الأنظمة على المخالفين بما فيها الإغلاق المؤقت أو النهائي.

وأشار السيف إلى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم السوق السياحي بما يوفر عوامل المنافسة العادلة بين المستثمرين، لافتاً إلى قيام السياحة بجولات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة على وكالات السفر والسياحة ومنافذ تنظيم الرحلات، مبيناً أنه عندما يتم التأكد من وجود مخالفة يتم توجيه خطاب استدعاء ومساءلة المستثمر وفي حال ثبوت المخالفة لشروط الترخيص تطبق العقوبات اللازمة بما فيها غلق المنفذ.

وأهاب بكافة المستثمرين في الخدمات السياحية المختلفة كالإيواء السياحي، ووكالات السفر وتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط، وتقديم الخدمات وفقا لشروط والتزامات التراخيص الممنوحة وبالجودة التي تحقق رضا المستهلكين لهذه الخدمات.

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