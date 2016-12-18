“موسى” مديرا لمستشقى الولادة والاطفال بالدمام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك قرارا بتكليف الدكتور خالد بن ممدوح موسى للعمل مديرا لمستشفى الولادة والاطفال بالدمام.

ويعد الدكتور موسى الذي حصل علىتخصص استشاري في الجراحة من الكفاءات الوطنية المتميزة، وقد تقلد مناصب عدة كان آخرها رئيس قسم جراحة اليوم الواحد، ومساعد المدير الطبي بنفس المستشفى.

الدكتور موسى اعرب عن شكرة وتقدير للدكتور السلوك على هذه الثقة متمنيا أن يكون عند حسن الظن ووعد أن يقدم كافة الجهود في سبيل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمستفيدين من المستشفى