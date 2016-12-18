وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء الركن ‏حسين عرب، عزم الحكومة على اجتثاث كافة بؤر التطرف ‏والإرهاب.‏

وقال عرب خلال زيارته التفقدية إلى معسكر الصولبان في ‏العاصمة المؤقتة عدن، ومستشفى الجمهورية للاطمئنان على ‏صحة الجرحى والمصابين في التفجير الانتحاري الذي استهدف ‏تجمعًا لعسكريين اليوم في عدن ” أنه سيتم ملاحقة القتلة والمجرمين، وأن يد العدالة ستطالهم عاجلاً ‏غير آجل”.‏

وأوضح وزير الداخلية اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن وزارته أعدّت خطة أمنية لمنع حدوث ‏الهجمات الإرهابية، كما أن هناك لجنة ستتولى عملية التحقيق في الحادث وكشف المتسببين في الجريمة.