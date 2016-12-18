 وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شركة مطارات الرياض تبدأ في إجراءات منافسة رخصة مشغل الشحن الثاني بمطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب “موسى” مديرا لمستشقى الولادة والاطفال بالدمام سياحة حائل تغلق 3 مكاتب للشحن الجوي ووكالتي سفر غير مرخصة “الدوسري” ينال شهادة الماجستير شعراء معرض كتاب جدة يحييون الإيوان الثقافي حريق بشقة بالطائف أرامكو تتسلم توربينات الرياح لتوفير الطاقة الكهربائية تعرف على العشرة الأفضل في الدور الأول لدوري جميل بالفيديو: أمير منطقة نجران يوقف موكبه للسلام على مجموعة من الطلاب هل الرفاهية هي الحل الأنسب لرفع إنتاجية الموظف؟ بالفيديو.. خريج يُهدي والدته نجاحه بتقبيل قدميها أثناء الاحتفال بتخرجه

وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب

وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب
المناطق _واس

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء الركن ‏حسين عرب، عزم الحكومة على اجتثاث كافة بؤر التطرف ‏والإرهاب.‏
وقال عرب خلال زيارته التفقدية إلى معسكر الصولبان في ‏العاصمة المؤقتة عدن، ومستشفى الجمهورية للاطمئنان على ‏صحة الجرحى والمصابين في التفجير الانتحاري الذي استهدف ‏تجمعًا لعسكريين اليوم في عدن ” أنه سيتم ملاحقة القتلة والمجرمين، وأن يد العدالة ستطالهم عاجلاً ‏غير آجل”.‏
وأوضح وزير الداخلية اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن وزارته أعدّت خطة أمنية لمنع حدوث ‏الهجمات الإرهابية، كما أن هناك لجنة ستتولى عملية التحقيق في الحادث وكشف المتسببين في الجريمة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>