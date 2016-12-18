أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، عزم الحكومة على اجتثاث كافة بؤر التطرف والإرهاب.
وقال عرب خلال زيارته التفقدية إلى معسكر الصولبان في العاصمة المؤقتة عدن، ومستشفى الجمهورية للاطمئنان على صحة الجرحى والمصابين في التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعًا لعسكريين اليوم في عدن ” أنه سيتم ملاحقة القتلة والمجرمين، وأن يد العدالة ستطالهم عاجلاً غير آجل”.
وأوضح وزير الداخلية اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وزارته أعدّت خطة أمنية لمنع حدوث الهجمات الإرهابية، كما أن هناك لجنة ستتولى عملية التحقيق في الحادث وكشف المتسببين في الجريمة.
وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر التطرف والإرهاب
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، عزم الحكومة على اجتثاث كافة بؤر التطرف والإرهاب.
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