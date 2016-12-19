حفل توقيع رواية “هي والراهب” للروائي “الدعفيس” في معرض جدة الدولي للكتاب

نظمت دار مدارك للنشر حفل توقيع رواية “هي والراهب” مساء أمس في معرض جدة الدولى للكتاب، للروائي السوري والكاتب الصحفي محمد تركي الدعفيس، وسط جمع من الكُتاب والصحفيين.

وتعد رواية “هى والراهب” المؤَلف السادس للدعفيس بعد مجموعتين قصصيتين حملتا عنوانى “رحيل ولا وقت للحلم” وصدرتا من القاهرة عام 2014، إضافة لمجموعة بعنوان”على حافة الأمنية” وصدرت من دمشق عام 2012.

وتتطرق رواية “هى والراهب” إلى مواضيع شديدة الحساسية حتى لو بدا ظاهرها يتعلق بالحب والخيانة واختلاف الأجيال، وهى تكاد القضايا المعقدة والخلافات والصراعات بين أصحاب الديانات المختلفة، والتى يحاول كثيرون رسم حدودها، وكأنها محرمات لا يجوز المساس بها.