 حفل توقيع رواية “هي والراهب” للروائي “الدعفيس” في معرض جدة الدولي للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

للجنسين .. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل لحملة “البكالوريوس” حفل توقيع رواية “هي والراهب” للروائي “الدعفيس” في معرض جدة الدولي للكتاب دراسة تنصح العُزّاب: “تزوجوا للوقاية من السكتة الدماغية” المملكة تدين هجوم الكرك.. وتؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب وزير الطاقة يبحث مع وزير الصناعات العسكرية الأسترالي سبل التعاون تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري كلمة الأمير خالد الفيصل بمؤتمر فكر ١٥ الذي اقيم مؤخرا في أبو ظبي طفلة تلقي قصيدة باللغة العربية الفصحى أمام وزير التعليم احتفاء بيوم اللغة العربية سمو أمير منطقة جازان يفتتح فعاليات أسبوع ” تلاحم “ الإمارات تحتضن كأس العالم للأندية 2017 و2018 شركة مطارات الرياض تبدأ في إجراءات منافسة رخصة مشغل الشحن الثاني بمطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية اليمني يؤكد عزم بلاده على اجتثاث كافة بؤر ‏التطرف والإرهاب

حفل توقيع رواية “هي والراهب” للروائي “الدعفيس” في معرض جدة الدولي للكتاب

حفل توقيع رواية “هي والراهب” للروائي “الدعفيس” في معرض جدة الدولي للكتاب
المناطق_محمد حسن الشيخ

نظمت دار مدارك للنشر حفل توقيع رواية  “هي والراهب” مساء أمس  في معرض جدة الدولى للكتاب،  للروائي السوري والكاتب الصحفي محمد تركي الدعفيس، وسط جمع من الكُتاب والصحفيين.

وتعد رواية “هى والراهب” المؤَلف السادس للدعفيس بعد مجموعتين قصصيتين حملتا عنوانى “رحيل  ولا وقت للحلم”  وصدرتا من  القاهرة عام 2014، إضافة لمجموعة  بعنوان”على حافة الأمنية” وصدرت من  دمشق عام 2012.

وتتطرق رواية “هى والراهب” إلى مواضيع شديدة الحساسية حتى لو بدا ظاهرها يتعلق بالحب والخيانة واختلاف الأجيال، وهى تكاد القضايا المعقدة والخلافات  والصراعات بين أصحاب الديانات المختلفة، والتى يحاول كثيرون رسم حدودها، وكأنها محرمات لا يجوز المساس بها.

9327b322-f640-4476-acbb-1fa5daba3624 534bcc5a-49ce-4b71-94c2-41a7812764e1 fac006ec-4f30-4c56-85f6-e9348eb11d9c

7f30f9ed-fe51-4bc8-aa70-913e025d12f5

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>