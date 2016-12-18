تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري

أعلنت بيروت اليوم عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتضم ثلاثين وزيرًا من مختلف الكتل النيابية، جاء ذلك في مرسوم التشكيل الذي تلاه الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة في كلمة له: إن هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني، وستنكب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته وعلى رأسها مشكلات النفايات والكهرباء.

وأضاف أنه ” في السياسة ستكون أولى مهامها هي الوصول بالتعاون مع مجلس النواب إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها، وبهذا المعنى يمكن اعتبار الحكومة حكومة انتخابات”.