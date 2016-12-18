وزير الطاقة يبحث مع وزير الصناعات العسكرية الأسترالي سبل التعاون

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في الرياض اليوم، وزير الصناعات العسكرية الأسترالي كريستوفر باين الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في الجانب الصناعي بما يعكس العلاقات الوثيقة بين المملكة وأستراليا