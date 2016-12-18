 وزير الطاقة يبحث مع وزير الصناعات العسكرية الأسترالي سبل التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير الطاقة يبحث مع وزير الصناعات العسكرية الأسترالي سبل التعاون

وزير الطاقة يبحث مع وزير الصناعات العسكرية الأسترالي سبل التعاون
المناطق_الرياض

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في الرياض اليوم، وزير الصناعات العسكرية الأسترالي كريستوفر باين الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في الجانب الصناعي بما يعكس العلاقات الوثيقة بين المملكة وأستراليا

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