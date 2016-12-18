 المملكة تدين هجوم الكرك.. وتؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المملكة تدين هجوم الكرك.. وتؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب

المملكة تدين هجوم الكرك.. وتؤكد وقوفها مع الأردن ضد الإرهاب
المناطق_الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، وبأشد العبارات، الهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، وما أسفر عنه من مقتل عدد من رجال الأمن ومدنيين وسائحة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات.
وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب، مقدمًا العزاء لذوي الضحايا، وللأردن الشقيق وكندا الصديقة حكومةً وشعبًا، ومتمنيًا سرعة الشفاء لجميع المصابين

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