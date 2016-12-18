دراسة تنصح العُزّاب: “تزوجوا للوقاية من السكتة الدماغية”

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الزواج المستقر يعنى أن الناس هم أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون خلال الداسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة “ديلي ميل”، البالغين غير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية بمعدل 70٪، لقلة الاعتناء بهم. ووفقاً لأحدث الإحصاءات فيقدر بنحو 150 ألف شخص يصابون بالسكتة الدماغية كل عام فى بريطانيا، ربعهم يموتون فى غضون عام، والناجون يعيشون بالإعاقة طويلة الأمد، والتى يمكن أن تشمل الشلل ومشاكل الكلام وتغييرات فى الشخصية.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل يعتمد بشكل كبير على وجود رعاية جيدة والتأهيل والدعم وهذا يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة “ديوك” بولاية نورث كارولينا الأمريكية، بفحص 2351 شخصاً بمتوسط خمس سنوات بعد إصابتهم بجلطة دماغية، ووجدوا أن المتزوجين كانوا أقل عرضة للوفاة من السكتة الدماغية بمعدل 70% من تلك الذين لم يكونوا متزوجون. ووجد الباحثون أيضاً أن المريضات المطلقات كنّ أكثر عرضة للوفاة بعد السكتة الدماغية بمعدل 23%، وأولئك اللواتى ترملن كنّ أكثر عرضة للوفاة بمعدل 25% من البالغات المتزوجات.

وأضاف الباحثون أن هناك خطوات بسيطة يمكن أن نتخذها للحد من خطر إصابتنا بالسكتة الدماغية، مثل اتباع نظام غذائى متوازن، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفحص ضغط الدم.