تعرف على أسباب تشقق الشفاه في الشتاء.. والحلول

يعد تشقق الشفاه من الظواهر الشائعة خلال فصل الشتاء بصفة خاصة، وذلك بسبب الإجهاد، الذي تتعرض له بشرة الشفاه بفعل التغير المستمر في درجة الحرارة بين الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة وجفاف هواء المدفأة.

ويمكن مواجهة تشقق الشفاه ببعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل الحليب المخثر، الذي يعمل على ترطيب الشفاه الجافة، والعسل الأبيض، الذي يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات. ولزيادة الفعالية، يمكن مزج الحليب والعسل وترطيب المواضع المتشققة بهما.

كما يمكن ترطيب المواضع الجافة بواسطة بلسم الشفاه حيث أنه يغطيها بطبقة دهنية ذات قوام كريمي، والتي تعمل على التئام موضع التشقق، وتمنح الشفاه ملمساً مخملياً. ومن المفيد أيضاً إجراء تقشير لبشرة الشفاه مرة أسبوعياً.

وفي حال استمرار المعاناة من تشقق الشفاه رغم إتباع التدابير السابقة، فينصح حينئذ باستشارة الطبيب لأن التشقق قد يرجع أيضاً إلى نقص الفيتامينات، ولا سيما فيتامينات B وC وD.