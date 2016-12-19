كلنا_سلمان_بن_عبدالعزيز هاشتاق ولاء وتأييد يشعل تويتر

أشعل هاشتاق #كلنا_سلمان_بن_عبدالعزيز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط تأكيدات من أبناء الوطن أنهم سيظلون على عهدهم مع مليك الحزم والعزم، في كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين.

ويأتي ذلك التفاعل من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأنشودة التي أذاعتها إحدى القنوات الفضائية مؤخراً، التي حملت عنوان #كلنا_سلمان_بن عبدالعزيز، في إشارة لتأييد خادم الحرمين الشريفين.

وكانت الأنشودة تتحدث عن وقوف أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة، وفخرهم بكونهم من أبناء مملكة الطيب وأم القرى.

وكتب أحد النشطاء “#كلنا_سلمان_بن_عبدالعزيز، اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز بحفظك، اللهم أعز به دينك وسنة نبيك يارب”.