 شاهد.. “ذباح داعش” الجديد وهو يقتل 5 من رهائنه في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. “ذباح داعش” الجديد وهو يقتل 5 من رهائنه في سوريا

المناطق - وكالات

تداولت تقارير إعلامية غربية، مقطع فيديو وصوراً تظهر “ذباح داعش” الجديد، ويدعى محمد رضا الحق، وهو من أتباع الداعية البريطاني المتشدد أنجم تشودري.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، وصفت مواقع وتقارير إعلامية، محمد رضا الحق (36 عاماً) بـ “الجهادي جون” الجديد، بعد نشر التنظيم الإرهابي شريطاً مصوراً لذبح 5 من رهائنه في سوريا، ويظهر فيه “الحق” وهو يقطع رأس أحد الرهائن باستخدام سكيناً مسننة وبنفس الطريقة التي كان يعتمدها محمد إموازي الملقب بـ”الجهادي جون”.

وذكرت الصحيفة، أن محمد رضا الحق، من سكان مدينة بيثنال غرين شرق لندن، وهو من أتباع الداعية البريطاني أنجم تشودري وكان يعمل حارساً شخصياً للداعية المتشدد منذ عام 2011، ودائماً ما كان يظهر بلباس أسود من رأسه حتى قدميه.

ورصدت كاميرات المصورين “الحق” في كثير من المظاهرات في بريطانيا مع المتشدد شودري، الذي سجن في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة دعم تنظيم داعش الإرهابي.

وفي أوائل عام 2014، هرب “الحق” إلى سوريا، على الرغم من كونه على رادار الاستخبارات البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب، باعتباره متطرفاً والحارس الشخصي للداعية المتشدد.

وبحسب الصحيفة، غادر “الجهادي جون” الجديد، بريطانيا إلى قبرص ومن ثم إلى اسطنبول وبعدها سافر براً إلى سوريا، وقام بتشجيع آخرين على مغادرة بريطانيا والانضمام للتنظيم الإرهابي.

 

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