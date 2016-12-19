 كوثر الأربش: تعييني في “الشورى” ‎هدما لـ”وهم المظلوميات المذهبية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كوثر الأربش: تعييني في “الشورى” ‎هدما لـ”وهم المظلوميات المذهبية”

كوثر الأربش: تعييني في “الشورى” ‎هدما لـ”وهم المظلوميات المذهبية”
المناطق - الرياض:

أكدت عضو مجلس الشورى، الكاتبة كوثر الأربش، أن اختيارها ضمن 20% من مقاعد المجلس الـ150، المخصصة للنساء في المجلس هدم لما أسمته “وهم المظلوميات المذهبية”.

وأوضحت في مقابلة لها مع موقع “هافينغتون بوست عربي”، إنها شعرت بسعادة بالغة، بعد أن تلقت اتصالا من الديوان الملكي السعودي لإخبارها باختيارها للمنصب، حيث كانت في واشنطن مع وفد لسيدات من العالم العربي، ضمن برنامج الزائر الأجنبي للقيادات.

وأشارت الأربش إلى أنها شعرت بالخجل والرهبة مثل “العروس التي يزف لها خبر خطبتها”، مستدركة أنه رغم سعادتها إلا أن التعيين في المجلس بمثابة حمل ثقيل، قائلة: “لا يجب أن أخذل ثقة الناس والملك، وأن أقدم شيئاً للبلد”.

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