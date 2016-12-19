صدق أو لا تصدق.. سحب جنسية إعلامي كويتي بسبب عضويته في نادي النصر

في واقعة قد تثير اندهاش الكثيرين، كشف الإعلامي الكويتي سعد العجمي عن سحب جنسيته بسبب عضويته الفخرية في نادي النصر السعودي، مؤكداً أن الأمر صحيح ومثبت في أوراق القضية.

وقال العجمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “البعض يعتقدون أن خبر استناد الحكومة لسحب جنسيتي كون لدي عضويه فخرية في النصر (نكته)، الأمر صحيح ومثبت في أورق القضية التي نظرها القاضي اليوم”.

وقررت الحكومة الكويتية قبل عامين إسقاط جنسيتها عن 18 شخصاً، كان من بينهم الإعلامي مدير مكتب قناة “العربية” بالكويت سابقاً سعد العجمي.