لحصوله على الفيتامينات والمعادن.. لا تنسى هذه الأطعمة لطفلك يوميا

ينبغي أن يحتوي النظام الغذائي اليومي للأطفال الصغار على بعض الأطعمة المهمة لإمدادهم بالعناصر الغذائية اللازمة للنمو والتمتع بصحة جيدة.

ويتم تقسيم وجبة الطفل إلى أربعة أجزاء بحيث يحتوى نصفها على الفاكهة والخضروات حتى يحصل الطفل على الكميات الكافية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

وينبغي أن يمثل البروتين، الذي يمكن الحصول عليه من البيض والمكسرات والفاصوليا والأسماك والدجاج، ربع وجبة الطفل. ويتكون الربع المتبقي من الحبوب، مثل رقائق الشوفان. وبالإضافة إلى هذا يحتاج الطفل إلى المزيد من الكالسيوم والدهون الصحية.

ويقترح خبراء التغذية دمج بعض الأطعمة خلال النظام الغذائي اليومي للطفل، مثل الفراولة لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين C والحمص لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين والألياف والحديد والدهون الصحية، بالإضافة إلى القرنبيط، الذي يمد الطفل بفيتامين “ك”.