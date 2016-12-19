 “العقارات” تتصدر النزاعات بين الورثة في محاكم المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“العقارات” تتصدر النزاعات بين الورثة في محاكم المملكة

“العقارات” تتصدر النزاعات بين الورثة في محاكم المملكة
المناطق- الرياض

استقبلت المحاكم السعودية نحو 1800 دعوى حقوقية لقسمة التركات التي وقعت عليها نزعات بين ورثة، خلال 75 يوماً الماضية من العام الحالي، وذلك بمعدل 24 دعوى يومياً.

واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بـ28 في المائة، وذلك باستقبالها 499 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ342 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ257 دعوة، وشكلت التركات العقارية نحو 60 في المائة من المطالب التي تنظر فيها المحاكم.

وبحسب إحصائية نشرتها “الاقتصادية”، فإن محاكم مناطق عسير سجلت 168 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 127 دعوى، بينما محاكم جازان سجلت 106 دعاوى، وتبوك 62 قضية، والباحة بـ 52 دعوى، إضافة إلى منطقة حائل 46 دعوى، والجوف 40 دعوة خلال الفترة نفسها.

فيما سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران النسبة الأقل في عدد استقبالهم لهذه القضايا، حيث لم يتجاوز عددها في منطقة نجران 13 دعوى، والحدود الشمالية 19 دعوى لقسمة تركة.

 

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