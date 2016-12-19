 المرغلاني والثبيتي أعضاء لمجلس الهيئة السعودية للمهندسين بمحافظة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المرغلاني والثبيتي أعضاء لمجلس الهيئة السعودية للمهندسين بمحافظة الطائف

المرغلاني والثبيتي أعضاء لمجلس الهيئة السعودية للمهندسين بمحافظة الطائف
عادل الزهراني - الطائف

أقر مجلس الهيئة السعودية للمهندسين بمحافظة الطائف برئاسة الدكتور علي بن ناصر آل زايد ترشيح المهندس عبدالعزيز المرغلاني والمهندس سمير الثبيتي كأعضاء للمجلس وكان الترشيح بناء على معطيات لدى أعضاء المجلس والمرشحين من الكفاءات الهندسية الواعدة والتي يتوقع ان تقدم الكثير خلال المرحلة القادمة.

وأفاد رئيس المجلس بأن حرص المجلس على ضخ دماء شابة تخلق الحراك الهندسي وتساعد على تنوع الأفكار وتحقيق الأهداف المستقبلية وبدوره رئيس المجلس وأعضاء المجلس يباركون للمرشحين متمنين لهم دوام التقدم والنجاح.

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