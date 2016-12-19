 مسؤول بالأمم المتحدة: استئناف عمليات الإجلاء بشرق حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤول بالأمم المتحدة: استئناف عمليات الإجلاء بشرق حلب

مسؤول بالأمم المتحدة: استئناف عمليات الإجلاء بشرق حلب
المناطق - وكالات

قال مسؤول بالأمم المتحدة في سوريا إن عمليات الإجلاء من منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شرق حلب استأنفت في وقت متأخر أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من التأجيل.

وقال المسؤول في رسالة بالبريد الإلكتروني “تم استئناف عمليات الإجلاء. تغادر حافلات وسيارات إسعاف شرق حلب الآن”.

وأضاف أن أول مجموعة غادرت شرق حلب في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يكن لدى المسؤول أي معلومات على الفور بشأن عملية متزامنة مزمعة لإجلاء أشخاص من قريتين شيعيتين تحاصرهما فصائل المعارضة المسلحة قرب إدلب.

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