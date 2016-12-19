وصول 5 حافلات من المدنيين لريف حلب الغربي

وتعتبر الحافلات التي وصلت بمثابة الدفعة الأولى من القافلة، التي تضم أكثر من 70 حافلة تقل نحو 5 آلاف محاصر من المدنيين والجرحى، والتي تنتظر قرب منطقة الراموسة والمتوقع تحركها تباعا إلى الريف الغربي للمدينة، بالتزامن مع خروج حافلات من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وأكدت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن خروج قافلات المدنيين من شرق حلب المحاصر مرتبط بخروج قافلة من بلدتي الفوعة وكفريا، والتي من المتوقع أن تضم 1250 شخص وتتوجه من ريف إدلب نحو حلب خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللوجستية.

وتوصلت الأطراف المتفاوضة، السبت، إلى اتفاق جديد يقضي باستئناف إخلاء أحياء حلب المحاصرة، مقابل إخراج مدنيين وجرحى من قريتي الفوعة وكفريا بإدلب، ومدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق، وذلك بعد ضغوطات من النظام والميليشيات المساندة له.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه سمحوا مساء الأحد لقافلة من 5 حافلات وسيارتي إسعاف بمغادرة منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شرق حلب للوصول إلى منطقة الراشدين خارج المدينة.

واحتجزت القافلة لأربع ساعات بعد أن غادرت تقاطع طريق الراموسة السريع قرب المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة.