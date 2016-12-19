 وصول 5 حافلات من المدنيين لريف حلب الغربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وصول 5 حافلات من المدنيين لريف حلب الغربي مسؤول بالأمم المتحدة: استئناف عمليات الإجلاء بشرق حلب حادث انقلاب مركبة يصرع قائدها بطريق العرضيات فضيحة في أوربا.. هذه الشركات ساعدت النظام السوري في بناء منظومته التجسسية مواكبة الثقافة لرؤية 2030 وطموحات المسرح على طاولة البرنامج الثقافي المرغلاني والثبيتي أعضاء لمجلس الهيئة السعودية للمهندسين بمحافظة الطائف “العقارات” تتصدر النزاعات بين الورثة في محاكم المملكة (فيديو) الشيخ “المغامسي”: فرّط الكثير منّا في حبل الله فأضعنا حلب واقتحمها الإيرانيون لحصوله على الفيتامينات والمعادن.. لا تنسى هذه الأطعمة لطفلك يوميا صدق أو لا تصدق.. سحب جنسية إعلامي كويتي بسبب عضويته في نادي النصر كوثر الأربش: تعييني في “الشورى” ‎هدما لـ”وهم المظلوميات المذهبية” شاهد.. “ذباح داعش” الجديد وهو يقتل 5 من رهائنه في سوريا

وصول 5 حافلات من المدنيين لريف حلب الغربي

وصول 5 حافلات من المدنيين لريف حلب الغربي
المناطق - وكالات
وصلت 5 حافلات وسيارتا إسعاف، الاثنين، إلى ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، إذ تضم الحافلات حوالي 450 من المدنيين بينهم جرحى.

وتعتبر الحافلات التي وصلت بمثابة الدفعة الأولى من القافلة، التي تضم أكثر من 70 حافلة تقل نحو 5 آلاف محاصر من المدنيين والجرحى، والتي تنتظر قرب منطقة الراموسة والمتوقع تحركها تباعا إلى الريف الغربي للمدينة، بالتزامن مع خروج حافلات من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وأكدت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن خروج قافلات المدنيين من شرق حلب المحاصر مرتبط بخروج قافلة من بلدتي الفوعة وكفريا، والتي من المتوقع أن تضم 1250 شخص وتتوجه من ريف إدلب نحو حلب خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللوجستية.

وتوصلت الأطراف المتفاوضة، السبت، إلى اتفاق جديد يقضي باستئناف إخلاء أحياء حلب المحاصرة، مقابل إخراج مدنيين وجرحى من قريتي الفوعة وكفريا بإدلب، ومدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق، وذلك بعد ضغوطات من النظام والميليشيات المساندة له.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه سمحوا مساء الأحد لقافلة من 5 حافلات وسيارتي إسعاف بمغادرة منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شرق حلب للوصول إلى منطقة الراشدين خارج المدينة.

واحتجزت القافلة لأربع ساعات بعد أن غادرت تقاطع طريق الراموسة السريع قرب المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>