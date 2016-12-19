 حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من المجر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من المجر

حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من المجر
واس - الرياض

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتًا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية المجر، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

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