 مدير عام صحة حائل يفتتح مركزي الكهيفية وأم ساروت وطوارئ الأجفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير عام صحة حائل يفتتح مركزي الكهيفية وأم ساروت وطوارئ الأجفر

مدير عام صحة حائل يفتتح مركزي الكهيفية وأم ساروت وطوارئ الأجفر
المناطق - حائل
افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فواز بن فهد الراشد مركزي الرعاية الصحية الأولية بالكهيفية وأم ساروت، كما دشن طوارئ مركز الرعاية الصحية الأولية بالأجفر. إلى ذلك أكد الدكتور الراشد أن القطاع الصحي في منطقة حائل يحظى باهتمام كبير من ولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة حفظهم الله وبمتابعة حثيثة من مقام وزارة الصحة لضمان تقديم الخدمات الصحية المميزة للمواطنين والارتقاء بمستوى أدائها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير وإنشاء المرافق الصحية والتوسع في المنشآت القائمة لتغطية التمدد العمراني والتزايد السكاني في مدن ومحافظات وقرى المنطقة. وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الأخصائي هشام بن ابراهيم التميمي أن المراكز الجديدة تقدم خدمات رعاية صحية أولية تطويرية ووقائية وعلاجية وتأهيلية ميسرة لجميع أفراد المجتمع ومن خلال عناصر الرعاية الصحية الأولية الأساسية ووفق المعايير الوطنية المعتمدة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وذلك من أجل الوصول إلى تقديم أعلى درجات الفعالية والتميز في النظام الصحي، بحيث نكون قادرين على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع واضعين في اعتبارنا مفهوم (متلقي الخدمة أولا)، مبيناً أن قسم الطوارئ بمركز الرعاية الصحية الأولية بالأجفر سيقدم خدماته للمواطنين على مدار 16 ساعة يوميا استكمالا للخدمات التي يقوم بها المركز من خلال خدمات رعاية صحية تطويرية ووقائية وعلاجية وتأهيلية ميسرة لجميع أفراد المجتمع تقدم بفاعلية وتميز، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لهذا البلد الكريم ومواطنيه والمقيمين فيه
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