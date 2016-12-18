قسم تقنية التزين النسائي يفعل نشاط “حضانتي” بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة

من منطلق تعزيز ثقة المتدربات بأنفسهن وتفعيل الأنشطة بما يتناسب وحاجاتهن الروحية مع التخفيف من ضغط العمل على موظفات الحضانة, قامت متدربات قسم تقنية التزيين النسائي بالكلية التقنية بالمدينة المنورة يوم الأربعاء 15 / 3 / 1438هـ بإشراف الأستاذة فاطمة فلمبان وبرعاية من عميدة الكلية أ/ فاطمه حسين بولاقي بإقامة حفل لأطفال الحضانة بالكلية باسم (حضانتي) كنشاط لمادة الأحياء.

— تم تنفيذ العديد من الفقرات مع الأطفال خلال الحفل منها تعلم الحروف والألوان بالألعاب ، وتعليمهم كيفية تنظيف الأسنان ، واللعب معهم لمدة ساعة ، وتقديم الوجبات المناسبة لهم والهدايا مع كيكة الاحتفال وإشعال الشموع الجميلة ، وقد كان له وقع جميل على الأطفال وإدخال السرور إلى قلوبهم من جهة وكسر للروتين وتنمية الإبداع لدى المتدربات من جهة أخرى . وفي نهاية الحفل قامت المتدربات مع الأستاذة بتقديم الشكر لمشرفة الحضانة والموظفات على تعاونهن مع المتدربات وإتاحة الفرصة لهن في الاندماج مع الأطفال بصورة جميلة .

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