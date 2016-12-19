الإنذار المبكّر ينبه :تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، صباح اليوم، من تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى.

وقال: تتعمّق الكتلة الـباردة على شمال المملكة وتتساقط الثلوج – بمشيئة الله – على شمال الجوف والحدود الشمالية مع تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من الشمال وفرصة لتساقط الثلوج، هذه الليلة وصباح الغد – بمشيئة الله – على طريف وحزم الجلاميد والقريات وما حولها، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتابع: ذروة انخفاض الحرارة الأربعاء على الرياض (5 درجات)، المدينة المنوّرة (9 درجات)، الدمام (8 درجات)، صباح الخميس، مع نشاط للرياح المُثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة دون الصفر على سكاكا عرعر وتبوك وحائل وحفر الباطن وشمال القصيم مع فرصة لتكوّن الصقيع صباح الأربعاء.

وأضاف النظام التابع لهيئة الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة في مكة المكرّمة وجدة خلال هذه الفترة، وتميل إلى البرودة، صباح الأربعاء، والصغرى (16 درجة مئوية).