 الإنذار المبكّر ينبه :تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الإنذار المبكّر ينبه :تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى

الإنذار المبكّر ينبه :تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى
المناطق - متابعات

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، صباح اليوم، من تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى.

وقال: تتعمّق الكتلة الـباردة على شمال المملكة وتتساقط الثلوج – بمشيئة الله – على شمال الجوف والحدود الشمالية مع تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من الشمال وفرصة لتساقط الثلوج، هذه الليلة وصباح الغد – بمشيئة الله – على طريف وحزم الجلاميد والقريات وما حولها، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتابع: ذروة انخفاض الحرارة الأربعاء على الرياض (5 درجات)، المدينة المنوّرة (9 درجات)، الدمام (8 درجات)، صباح الخميس، مع نشاط للرياح المُثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة دون الصفر على سكاكا  عرعر وتبوك وحائل وحفر الباطن وشمال القصيم مع فرصة لتكوّن الصقيع صباح الأربعاء.

وأضاف النظام التابع لهيئة الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة في  مكة المكرّمة وجدة خلال هذه الفترة، وتميل إلى البرودة، صباح الأربعاء، والصغرى (16 درجة مئوية).

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