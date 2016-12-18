 “العمل” تحدد 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل تعاني نقص الخريجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“العمل” تحدد 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل تعاني نقص الخريجين

“العمل” تحدد 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل تعاني نقص الخريجين
المناطق - متابعات

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل السعودي تعاني انخفاض الطلاب المتخرجين، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة “مكة”.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات التي يوجد فيها نقص الخريجين معظمها علمية، تشمل الهندسة بأنواعها، التعليم، التمريض، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الطب، الصيدلة، التقنية الطبية، والمحاسبة والمالية.

وفي المقابل بينت الوزارة وجود فائض كبير في أعداد الطلاب المتاحين لـ4 تخصصات أخرى، هي الشريعة، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، والعلوم الإنسانية، مبينة أن تلك التخصصات تعد مصدرا محتملا للبطالة وتحتاج جهودا مشتركة مع وزارات أخرى لتحويل تركيز الطلاب للمجالات المطلوبة.

وكشف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مؤخرا عن وجود دراسة لتحديد مستوى القبول في الجامعات وفي التعليم التقني والمهني حسب احتياجات سوق العمل.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أكد في تصريح له، على أهمية توجه الجامعات لخفض القبول في التخصصات النظرية، والتوسع في التخصصات التقنية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.

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