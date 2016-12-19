 ” الداخلية ” ترفع للمقام السامي أسماء متضرري حريق مستشفى جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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” الداخلية ” ترفع للمقام السامي أسماء متضرري حريق مستشفى جازان

” الداخلية ” ترفع للمقام السامي أسماء متضرري حريق مستشفى جازان
المناطق - متابعات

كشفت إمارة منطقة جازان عن رفع أسماء المتضررين من الحريق الذي اندلع بمستشفى جازان العام في ديسمبر من العام الماضي للمقام السامي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الإمارة ياسين القاسم إن اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من أمير المنطقة أنهت أعمالها بحصر المتضررين، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم رفع الأسماء لوزارة الداخلية التي بدورها رفعتها للمقام السامي.

وكان الحريق قد اندلع في الساعات الأولى من فجر 24 ديسمبر من العام الماضي 2015، وأودى بحياة 23 شخصاً وإصابة أكثر من 130 آخرين، فيما لم يتم حتى الآن صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين.

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