وزير الخدمة المدنية يشكر خادم الحرمين الشريفين لصدور امر ملكي بإعادة ٢٠٠ مواطن للخدمة بصفة استثنائية

رفع وزير الخدمة المدنية خالد العرج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على إعادة 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية بوزارة التعليم، وفق ما يناسب مؤهلاتهم.
وقال “العرج”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: “أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم بإعادة 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية بوزارة التعليم على المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم”.
وكان المواطنون المعنيون بالقضية قد صدرت قرارات تعيينهم في وزارة التعليم بعد استكمالهم للإجراءات النظامية بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، وبعد فترة من تعيينهم صدر قرار يقضي بفصلهم من أعمالهم؛ نتيجة لأخطاء في إجراءات التعيين، ورفع أمرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أمره الكريم بإعادتهم للخدمة استثنائياً.
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