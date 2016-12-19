وزير الخدمة المدنية يشكر خادم الحرمين الشريفين لصدور امر ملكي بإعادة ٢٠٠ مواطن للخدمة بصفة استثنائية

وكان المواطنون المعنيون بالقضية قد صدرت قرارات تعيينهم في وزارة التعليم بعد استكمالهم للإجراءات النظامية بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، وبعد فترة من تعيينهم صدر قرار يقضي بفصلهم من أعمالهم؛ نتيجة لأخطاء في إجراءات التعيين، ورفع أمرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أمره الكريم بإعادتهم للخدمة استثنائياً.