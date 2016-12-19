 وزير الخدمة المدنية يشكر خادم الحرمين الشريفين لصدور امر ملكي بإعادة ٢٠٠ مواطن للخدمة بصفة استثنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير الخدمة المدنية يشكر خادم الحرمين الشريفين لصدور امر ملكي بإعادة ٢٠٠ مواطن للخدمة بصفة استثنائية

وزير الخدمة المدنية يشكر خادم الحرمين الشريفين لصدور امر ملكي بإعادة ٢٠٠ مواطن للخدمة بصفة استثنائية
المناطق - متابعات

رفع وزير الخدمة المدنية خالد العرج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على إعادة 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية بوزارة التعليم، وفق ما يناسب مؤهلاتهم.

وقال “العرج”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: “أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم بإعادة 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية بوزارة التعليم على المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم”.

وكان المواطنون المعنيون بالقضية قد صدرت قرارات تعيينهم في وزارة التعليم بعد استكمالهم للإجراءات النظامية بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، وبعد فترة من تعيينهم صدر قرار يقضي بفصلهم من أعمالهم؛ نتيجة لأخطاء في إجراءات التعيين، ورفع أمرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أمره الكريم بإعادتهم للخدمة استثنائياً.

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