 آل حموض والمتحمي يؤديان الصلاة وينقلان تعازي القيادة لأسرة الشهيد حزام البارقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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آل حموض والمتحمي يؤديان الصلاة وينقلان تعازي القيادة لأسرة الشهيد حزام البارقي

آل حموض والمتحمي يؤديان الصلاة وينقلان تعازي القيادة لأسرة الشهيد حزام البارقي
المناطق - متابعات

أدت جموع غفيرة عصر أمس الأحد الصلاة على شهيد الواجب الرقيب حزام بن هيازع البارقي يتقدمهم محافظ بارق يحي بن عبدالرحمن آل حموض ومحافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وقائد الدوريات الأمنية بعسير العقيد علي محمد الواقدي ومدير شرطة محايل عسير العميد سعد بن عبدالله العمري ومدير شرطة بارق المقدم سالم بن محمد الشهري وعدد كبير من منسوبي الدوريات الأمنية بجامع العدن بقرية صعبان جنوب محافظة بارق .
وقد نقل آل حموض تعازي سمو أمير منطقة عسير إلى ذوي وأسرة الشهيد وارتجل كلمة قال فيها أولا الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين بالقدر خيره وشره وقدر الله وما شاء فعل نعزي أنفسنا باستشهاد الأبن حزام فقيد الجميع ولكنه شرف انه مات في ذلك المكان سائلاً الله أن ينزله منزلة الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانب أخر قال مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي في خيمة العزاء بأسم أمير منطقة عسير وأسم مدير الأمن العام الفريق المحرج أنقل أحر التعازي وصادق المواساة في استشهاد الرقيب حزام البارقي ونسأل الله أن يسكنه جنات النعيم وما أصابكم أصابنا جميعاً ، مضيفاً أن العزاء واحد فهو فقيد الأمن العام بكافة فئاته داعياً الله لذويه وأسرته الصبر والسلوان .
من جانبه عبر والد الشهيد هيازع موسى البارقي عن عظيم شكره لمحافظ بارق ومحافظ محايل عسير ومدير شرطة منطقة عسير ومدير الدوريات الأمنية وكافة منسوبيهم على مواساتهم في مصابهم الجلل مضيفاً أنه وأبنائه جميعاً وأبناء الشهيد فداء لهذا الوطن في أي موقع سائلاً الله لهم الأجر والثواب أثناء مشاركاتهم تشييع جنازة الشهيد ومراسم العزاء .
يذكر أن الشهيد حزام البارقي متزوج وله طفلان .

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