“الصحة ” تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل الدكتور عبدالله الأحمري، أن الوزارة تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين إضافة الى خصخصة الصيدليات في المستشفيات.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة “المدينة” بأن الدراسة التي أعدتها الوزارة تتضمن خصخصة النقل والتوريد والتخزين وتأمين مباشر للمستشفيات على أن تكون المنافسة من 3 إلى 5 سنوات وليس منافسات سنوية كما هي حاليا.

وأضاف بأن في السوق شركات قوية ستدخل مع الوزارة في عملية النقل والتخزين وستوفر عليها مبالغ ضخمة، مشيرا الى أن التطبيق يحتاج إلى وقت، وبأن هناك اجتماعات مع الشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال.