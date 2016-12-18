 “الصحة ” تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يأمر بإعادة 200 مواطن للخدمة بوزارة التعليم ما الرسالة التي وجهتها “المالية” للمواطنين قبل إطلاق ميزانية 2017 ؟ اجتماع روسي تركي إيراني حول سوريا في موسكو مجهولون يحرقون مُصلى للنساء في فرنسا البنك الأهلي يعلن فتح باب القبول في برنامج منتهي بالتوظيف فوائد صحية هائلة لتناول البندق وفاة ستيني بمكة أثر ارتطام شاحنة بمبنى استخراج قطعة ذهب من مري طفلة بالطائف تعليم حائل يقيم تدريبية لمهارات التعامل مع نظام نور “الصحة ” تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تقدم الإصدار الأول لخريطة الخدمات بالمسجد الحرام “بطريقة برايل” الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع المساعدات الاغاثية من خلال المحطتين 22و23 على الاشقاء السوريين في محافظة المفرق الأردنية

“الصحة ” تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات

“الصحة ” تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات
المناطق - متابعات

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل الدكتور عبدالله الأحمري، أن الوزارة تدرس خصخصة قطاع الإمداد والتموين إضافة الى خصخصة الصيدليات في المستشفيات.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة “المدينة” بأن الدراسة التي أعدتها الوزارة تتضمن خصخصة النقل والتوريد والتخزين وتأمين مباشر للمستشفيات على أن تكون المنافسة من 3 إلى 5 سنوات وليس منافسات سنوية كما هي حاليا.

وأضاف بأن في السوق شركات قوية ستدخل مع الوزارة في عملية النقل والتخزين وستوفر عليها مبالغ ضخمة، مشيرا الى أن التطبيق يحتاج إلى وقت، وبأن هناك اجتماعات مع الشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>