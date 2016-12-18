 تعليم حائل يقيم تدريبية لمهارات التعامل مع نظام نور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تعليم حائل يقيم تدريبية لمهارات التعامل مع نظام نور

تعليم حائل يقيم تدريبية لمهارات التعامل مع نظام نور
المناطق - حائل

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث دورة تدريبية بعنوان:«مهارات التعامل مع نظام نور»، والتي انطلقت يوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام في مقر إدارة التدريب التربوي بحضور 25 متدرب، وقدمها المشرف التربوي الأستاذ عبدالله سعود القريشي وتستهدف الدورة من مشرفين وقادة المدارس ومعلمين، وترمي إلى التعرف على أهم العمليات الأساسية في نظام نور وآليات العمل عليها للمشرف التربوي وقادة المدارس والمعلم.

وأوضح المدرب المشرف التربوي الأستاذ عبدالله سعود القريشي أن محاور الدورة:«الإطلاع وتعديل البيانات الشخصية في نظام نور، وكيفية إدخال الخطط الإشرافية والتعامل معها، وربط المشرفين بالمستخدمين، وكيفية تعديل بيانات المعلم”تحديث الباينات”، وإدخال الغياب والتأخر وتثبيت الغياب، وإدخال الأداء الوظيفي للمعلم، وإعداد الجدول المدرسي.

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