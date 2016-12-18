 استخراج قطعة ذهب من مري طفلة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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استخراج قطعة ذهب من مري طفلة بالطائف

استخراج قطعة ذهب من مري طفلة بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استخراج قطعه من الذهب من مري طفله تبلغ من العمر سبع سنوات
وكانت الطفله قد ادخلت المستشفى وهي تعاني انسداد في المري وبعد تشخيص الحاله اتضح وجود قطعه معدنية حاده تشكل خطوره على حياة الطفله مما ادى الى جروح قطعيه داخل المري حيث خضعت الطفله لعمليه باستخدام منظار المريئ الصلب لاستخراج القطعه المعدنية في وقت قياسي   وبشكل دقيق وسريع ومعالجة الحاله حيث غادرت المستشفى بصحه جيده
المتحدث الرسمي لصحة الطائف اوضح ان فريق طبي مكون من الدكتور إيهاب فوزى و الدكتور جاسر على استشاريى جراحة الصدر بالمجمع والدكتور أحمد نصر استشارى التخدير نجح في انقاذ حياة الطفله بعد توفيق الله مشيرا الى ان مثل هذه العمليات كانت مقياس لسرعة تعامل الفريق مع الحاله واخضاعها للعمليه بشكل فوري نظرا للمخاطر المحتمله في زيادة مضاعفات الحاله مقدما شكره للفريق الطبي ومشيدا بهذا الانجاز

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