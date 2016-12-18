 فوائد صحية هائلة لتناول البندق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فوائد صحية هائلة لتناول البندق

فوائد صحية هائلة لتناول البندق
المناطق - وكالات

يمتاز البندق بنكهة مميزة تضيف كثيراً إلى المخبوزات والشوكولا والكعك. كما يمكن تناول البندق كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات لأنه مصدر جيد لمغذيات هامة؛ فهو يحتوي على البروتين والألياف إلى جانب بعض المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

البندق مفيد لصحة للقلب والكولسترول وضغط الدم

القيم الغذائية. تحتوي كل حصة (28 غراماً) من البندق على 178 سعرة حرارية، وتزوّد الجسم بـ 4 غرامات من البروتين، و5 غرامات من الكربوهيدرات، و2.7 غرام من الألياف الغذائية.

ويمتاز البندق عن غيره من المكسرات بمحتواه من مضادات الأكسدة التي تنتمي لمجموعة الفلافونويد، وتدعم هذه المواد وظائف الدماغ، وتحسّن الدورة الدموية، وتخفّف أعراض الحساسية.

الدهون. من أهم فوائد البندق أنه مصدر للدهون الجيدة التي تغذّي القلب وتقلل الأضرار التي يتعرض لها. كما يحتوي البندق على حمض الأوليك الذي يخفّض الكولسترول الضار، ويرفع مستوى الكولسترول الجيد.

الفيتامينات والمعادن. البندق مصدر جيد لفيتامين “إي” وهو من المغذيات الأساسية للبشرة والأظافر. كما يحتوي على فيتامين “ب” الذي يساعد على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي. ويحتوي البندق أيضاً على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن ضرورية لضبط ضغط الدم، لذا يعتبر البندق بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة الأخرى مثل البطاطس (الشيبس).

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