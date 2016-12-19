 مجهولون يحرقون مُصلى للنساء في فرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مجهولون يحرقون مُصلى للنساء في فرنسا

مجهولون يحرقون مُصلى للنساء في فرنسا
المناطق - وكالات

عمد مجهولون إلى إضرام النار في مصلى نسائي في مدينة شاتو- تيري الواقعة في منطقة آين شمال فرنسا، في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وفق ما أوردت صحيفة “لونيون” المحلية الأحد.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن شرطة المحافظة أن المهاجمين عمدوا إلى إلقاء خمس زجاجات حارقة على الأقل على القاعة التي تتسع لمائتي امرأة تقريباً، ما تسبب في خروجها من الخدمة، في حين لم تتعرض القاعة المجاورة والمخصصة للرجال إلى أي ضرر. وتعمد المجهولون أيضاً تحطيم حمامات القاعة وتجهيزاتها الصحية.

وحسب الصحيفة فتحت النيابة العامة في آين، تحقيقاً جنائياً ضد مجهول، في حين أعربت الجمعية الثقافية الإسلامية المغربية مالكة الفضاء، عن استيائها من تنامي الاعتداءات على المسلمين في شمال فرنسا، في حين رفض أمين عام الجمعية المغربية، يونس ميلاس، اتهام أي جهة بارتكاب الاعتداء، وتأجيل الحكم على القضية إلى ما بعد انتهاء التحقيقات في الاعتداء.

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