 “أدبي الطائف” يحتفي باليوم العالمي للغة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“أدبي الطائف” يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

“أدبي الطائف” يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
المناطق_عادل الزهراني

يحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف باليوم العالمي للغة العربية  بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وذلك بمقر النادي  بحي الفيصلية  مساء يوم غد الثلاثاء
أوضح ذلك رئيس مجاس إدارة  النادي اﻷستاذ عطا الله بن مسفر الجعيد  ان الأمسية

مشيرا إلى أنه سيشارك فيها كل من الدكتور.  محمد بن عبدالرحمن الربيع والدكتور علي بن عتيق المالكي والدكتورة هيفاء رشيد الجهني ويديرها الدكتور هلال الحارثي وستكون بعنوان جهود المملكة في انتشاراللغة العربية.
ويأتي  الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الذي حدده  المجلس التنفيذي لليونسكو  الذي قرر في دورته 190 في أكتوبر 2012 تكريس يوم الثامن عشر من ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، وجاء اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكل المنظمات الدولية المنضوية تحتها.
و قد دعا الجعيد المهتمين باللغة العربية بحضور الأمسية والاستفادة منها  وإثرائها بالمشاركات والمداخلات

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