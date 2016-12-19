 وكيل وزارة التعليم يطلق برنامج المنافسات المسرحية بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وكيل وزارة التعليم يطلق برنامج المنافسات المسرحية بعسير

وكيل وزارة التعليم يطلق برنامج المنافسات المسرحية بعسير
المناطق_عسير

شهد وكيل وزارة التعليم  للتعليم الدكتور نايف الجابري أمس ، انطلاق فعاليات منافسات المسرح المدرسي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، بمشاركة 9 إدارات تعليمية .

وتضمن برنامج الاحتفال كلمة لمدير عام التعليم في المنطقة  الأستاذ جلوي آل كركمان ، أكد من خلالها على ضرورة تفعيل المسرح المدرسي ، باعتباره المظلة الشاملة لأنواع الفنون والمواهب ، لافتاً إلى وجود شراكة فاعلة مع جامعة الملك خالد ، في مجالات الأنشطة الطلابية بصفة عامة والأنشطة الثقافية على وجه الخصوص  ، بهدف تنمية مواهب الطلاب وتبادل الخبرات ، مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي وقادة المدراس المتميزة في  الأنشطة الطلابية .

عقب ذلك شاهد الحاضرون عرضاً مرئيا ، عن برامج وأنشطة النشاط المسرحي ، بإشراف رئيس قسم النشاط الثقافي  الأستاذ أحمد السروي  ، فيما كرم وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ، الوفود المشاركة ، وتعليم عسير لقاء تحقيقه جوائز كبرى في  معرجان المسرح الخليجي  في مملكة البحرين .

عقب ذلك بدأ العرض المسرحي المقدم من تعليم الحوطة والحريق بعنوان ” شحبور ” ، ويسلط الضوء على تسيب بعض الموظفين في العمل ، فيما جرى عقد جلسة نقدية للعمل المقدم .

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