وكيل وزارة التعليم يطلق برنامج المنافسات المسرحية بعسير

شهد وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور نايف الجابري أمس ، انطلاق فعاليات منافسات المسرح المدرسي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، بمشاركة 9 إدارات تعليمية .

وتضمن برنامج الاحتفال كلمة لمدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أكد من خلالها على ضرورة تفعيل المسرح المدرسي ، باعتباره المظلة الشاملة لأنواع الفنون والمواهب ، لافتاً إلى وجود شراكة فاعلة مع جامعة الملك خالد ، في مجالات الأنشطة الطلابية بصفة عامة والأنشطة الثقافية على وجه الخصوص ، بهدف تنمية مواهب الطلاب وتبادل الخبرات ، مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي وقادة المدراس المتميزة في الأنشطة الطلابية .

عقب ذلك شاهد الحاضرون عرضاً مرئيا ، عن برامج وأنشطة النشاط المسرحي ، بإشراف رئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ أحمد السروي ، فيما كرم وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ، الوفود المشاركة ، وتعليم عسير لقاء تحقيقه جوائز كبرى في معرجان المسرح الخليجي في مملكة البحرين .

عقب ذلك بدأ العرض المسرحي المقدم من تعليم الحوطة والحريق بعنوان ” شحبور ” ، ويسلط الضوء على تسيب بعض الموظفين في العمل ، فيما جرى عقد جلسة نقدية للعمل المقدم .