 أمير نجران يعتمد تعيين الشيخ علي بن حاسن شيخًا لشمل قبيلة المكارمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير نجران يعتمد تعيين الشيخ علي بن حاسن شيخًا لشمل قبيلة المكارمة

أمير نجران يعتمد تعيين الشيخ علي بن حاسن شيخًا لشمل قبيلة المكارمة
المناطق - نجران
أصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ظهر اليوم قرارا باعتماد تعيين الشيخ علي بن حاسن بن عبدالله المكرمي، شيخًا لشمل قبيلة المكارمة.

وأعرب سموه عن أمنياته للشيخ علي بن حاسن المكرمي بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.

وأكد شيخ شمل قبيلة المكارمة، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، وأنهم حصن منيع لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، معبرًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.

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