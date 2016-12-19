عقد شراكة بين تعليم نجران وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران

وقع مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن حكمي ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبد الله الدوسري عقد شراكة مجتمعية لتفعيل دور الأسر المنتجة ودعمها وتسهيل عملها في المدارس. وتهدف الشراكة

الاستراتيجية لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بتمكينهم من العمل في مجال المقاصف المدرسية. تأتي هذه الشراكة كمبادرة نوعية من قبل وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج (أسر) لتسويق منتجاتهم وتكون المقاصف المدرسية مقر بيع دائم بما لا يتعارض مع

جودة الخدمة الغذائية المقدمة لطلاب والطالبات ومع ما تم الاتفاق عليه في الشراكة وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل وزارة التعليم، ومثل هذه الشراكة تعزيز الجوانب التنموية والخدمية الهادفة.

ومن جانبه ذكر مساعد الشؤون المدرسية مسفر الوادعي بأن هذه الشراكة سوف تكون معول بناء واكتفاء للأسر المنتجة الجادة في العمل والمحافظة على جودة ما يقدم، وذكر بأنه سوف تقدم قائمة أسعار مناسبة ويتم الإشراف المباشر من فبل

قائدي وقائدات المدارس ومن قبل الجهات الإشرافية .