افتتاح برامج وفعاليات “مستقبلي” بالمدينة الجامعية بالعقيق

أطلق مدير جامعة الباحة المكلف الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني على مسرح الجامعة بمحافظة العقيق، برامج وفعاليات “مستقبلي”، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب بكل ما يتعلق بالجوانب التعليمية والأكاديمية لتعريفهم بأنظمة الجامعة، ولوائحها وما يتصل بها من حقوق وواجبات، واستطلاع ما يواجههم من صعوبات وعقبات؛ إضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة بإداراتها وكلياتها وعمادتها.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الجامعة المكلف كلمه أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات لما لها من أثر على الطلاب كونها أداة وصل ما بين الطلاب بكافة مستوياتهم ومساراتهم العلمية من جهة، والجامعة بإداراتها وكلياتها وعماداتها من جهة اخرى وذلك بالسعي نحو تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بفتح آفاق مستقبلية لمعرفة العقبات التي تعتريهم دون حاجز لبحث الحلول الناجعة لها من خلال صوت الطالب الجامعي نفسه.

ونوه الدكتور الزهراني أن هذا الملتقى يأتي لرسم المنهج الصحيح لطلاب الجامعة بعيداً عن المحاولات الفاشلة التي تضيع من عمره، ولذلك استشعرت شؤون الطلاب هذه الملتقى الذي يستمر لمدة يومين ويحتوي على العديد من المحاضرات والورش التي ترسم -بإذن الله- الطريق الصحيح لطلاب.

بعد ذلك انطلقت الندوة المفتوحة برئاسة عميد كلية العلوم والآداب بالمندق الدكتور عبدالهادي بن علي الزهراني، وبمشاركة عميد شؤون الطلاب الاستاذ الدكتور حزام بن سعد الغامدي، والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتور عبدالرحمن الشدوي، وتخلل الندوة حديث عن توعية الطلاب بما لهم وما عليهم سواء على المستوى العلمي أو الأكاديمية لمعالجة بعض الظواهر السلوكية.