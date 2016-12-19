سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7076 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 60.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7076.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الخضري, والكابلات, وسبكيم العالمية, والزامل للصناعة, والأندلس الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أنعام القابضة, وعسير, وسابك, والعربي للتأمين, والشرقية للتنمية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.40% و 3.36 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, والكابلات, والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, والإنماء, وميد غلف للتأمين, والخضري هي الأكثر نشاطا في القيمة.