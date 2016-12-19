هيئة السياحة تقيم ورشة للإعلام السياحي في الباحة .. الأربعاء القادم

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في الإدارة العامة للإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة، ومركز تنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وفرع الهيئة في منطقة الباحة ، ورشة عمل عن الإعلام السياحي، الاربعاء القادم، في الباحة ولمدة يومين .

وأوضح ماجد بن علي الشدي مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة تنفذ هذا العام المرحلة الثانية من برنامج ورش الإعلام السياحي والتي تهدف إلى إطلاع الإعلاميين في المناطق على وسائل الإعلام السياحي وأهميته وأنواعه، والطرق المهنية لصياغة التقارير الصحفية والتلفزيونية في مجال الإعلام السياحي، وتعريف إعلاميي المنطقة بجهود وبرامج الهيئة الإعلامية، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلاميين وإشراكهم في جهود وإصدارات الهيئة الإعلامية، وبحث سبل خدمة المنطقة في مجال الإعلام السياحي.

وأبان الشدي أن ورش الإعلام السياحي تأتي ضمن برنامج أوسع لتثقيف وتأهيل الإعلاميين في مجال الإعلام السياحي يشمل أيضا قوافل الإعلام السياحي، والحملات الإعلامية وغيرها.

مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتوجيه ومتابعة من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بدعم الإعلام السياحي من خلال عدد من المجلات التي تصدرها الهيئة مثل مجلة السياحة السعودية (ترحال) ومجلة Saudi Voyager، الصادرة باللغة الإنجليزية، ونشرة سياحة وآثار سعودية، والبرنامج التلفزيوني (سياحة سعودية) والأفلام الوثائقية عن المواقع السياحية والتاريخية في المملكة، بالإضافة إلى المواقع الالكترونية مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الإعلامية الأخرى التي يقوم بها فريق متخصص في الإعلام السياحي بالهيئة.

من جابنه اوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة امين مجلس التنمية بالمنطقة الاستاذ زاهر محمد الشهري ان البرنامج الذي تقدمه هيئة السياحة للشركاء الاعلاميين يستهدف الصحفيين والإعلاميين من مختلف الصحف والقنوات والإذاعات المحلية لتعريفهم بمفهوم الإعلام السياحي وطريقة إعداد الأخبار والتقارير الصحفية في مجال السياحة كما سيتخلل البرنامج عدد من الموضوعات ذات العلاقة بهيئة السياحة أثناء ورشة العمل