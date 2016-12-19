نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم الاثنين محاضرة توعوية بثانوية الأمير فيصل بن محمد بالعقيق بعنوان ( تحسين وسائل السلامة وخفض نسبة الحوادث ) بحضور المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ومدير عام الشؤون الصحية بالباحة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي و مدير إدارة المرور العقيد حسين أحمد مبارك ومير مكتب التعليم بالعقيق علي عوضه مديس وعدد من القيادات التربوية والتعليمية وقيادات منسوبي الصحة والمرور والتي تنفذ تواليا في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة ابتداء من اليوم .

وقدم الورقة الأولى من المحاضرة الرائد سامي سعيد الغامدي من إدارة المرور تحدث خلالها عبر عرض مرئي عن أسباب الحوادث المروري وكيفية تفادي الوقوع في المخالفات وكذلك اشتراطات السلامة أثناء قيادة المركبة .

الورقة الأخرى قدمها الدكتور عمر رمزي من الإدارة العامة للشؤون الصحية عرض خلالها الإجراءات المتبعة لإسعاف المصابين أثناء وقوع الحوادث المرورية وتناول بالشرح أكثر الإصابات انتشارا أثناء وقوع الحوادث .

في نهاية المحاضرة ألقى مخايش كلمة رفع خلالها شكر وتقدير الميدان التربوي لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة لما تفضل به سموه من رعاية كريمة لبنود الاتفاقية الموقعة مع عدد من الجهات الحكومة والتي تنمّ عن حرص سموه الكريم على سلامة أبناء وبنات المنطقة من الطلاب والطالبات كما أثنى المدير العام على الشراكات المجتمعية المثمرة مع إدارتي الشؤون الصحية والمرور بما يدعم نشر ثقافة الصحة العامة و الأمن والسلامة المرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في نفوس جميع العاملين في الميدان التربوي والتي تؤكد دور المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية في القيام بأدوارها لتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة الصادقة والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية من خلال الاستثمار الأمثل للمرافق والتجهيزات والموارد البشرية والمادية والتقنية بما يقلل من الهدر المالي والبشري وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين في كل جهة للمشاركة في أعمال الصحة والسلامة المرورية لجميع منسوبي تعليم المنطقة والطلاب والطالبات متمنيا استمرار التعاون الأمثل بين مختلف الجهات الحكومية بما يدعم رفاهية المواطن ويحقق الأمن والسلامة في مختلف المجالات .

وفِي الختام تم تكريم المشاركين والمنظمين لهذه المحاضرة .