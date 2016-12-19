التقى الاهالي ووجه بتحقيق تطلعاتهم.. المؤنس يقف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة في ظلم

وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس بتعزيز الخدمات الصحيه المقدمه في منطقة ظلم شمال محافظة الطائف وتحقيق تطلعات الاهالي من الخدمات الصحيه المقدمه وتبني متابعة ومعاينة حالات مرضى الكلى الفرديه بالمنطقه بما يحقق تمتعهم بالخدمات الصحيه والطبية التي وفرتها الدولة لإبناء الوطن.

جاء ذلك خلال وقوفه صباح اليوم على الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى ظلم العام يرافقه مساعده العلاجي الدكتور أحمد الزايدي ومساعديه في الخدمات المساندة والشؤون الهندسيه وعدد من مدراء الإدارات بصحة الطائف حيث اطلع على أقسام المستشفى واستمع الى شرح مفصل من كوادر المستشفى بقيادة مدير المستشفى خالد المورقي عن مستوى الخدمات الصحيه والطبية المقدمه ووقف على اقسام التنويم والطواري والعيادات وترأس اجتماع اقسام المستشفى واستمع الى العوائق التي تواجه بعض الاقسام ووجه بمعالجتها بشكل فوري بحضور مدراء الاقسام الإشرافية بصحة الطائف كما التقى عدد من اهالي المنطقة واستمع الى ملاحظاتهم ووعد بالعمل على معالجتها واشاد بالخدمات المقدمه في المستشفى وحث على تعزيزها بما يحقق اعلى معايير الخدمات الصحيه المقدمه لأبناء المنطقة.

عقب ذلك زار المركز الصحي الاشرافي في ظلم وكذلك مركز صحي النصايف بالمنطقه ووقف على سير العمل ومستوى خدمات الرعايه الصحية المقدمه واهدافها وماتحقق وراجع مستوى تلك الخدمات وشدد على تقديم الرعايه الاوليه لتشمل كافة القرى المجاوره بما يحقق الرعايه المثلى لوصول الخدمه الصحية لكافة القرى

اوضح ذلك نائب مدير العلاقات بصحة الطائف عيضه الهذلي مشيرا ان هذه الزياره تأتي في اطار برامج الزيارات الميدانية المجدوله بشكل دوري لقيادات صحة الطائف للوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات الصحية في مرافق صحة الطائف كافه والتوجيه الفوري حيال تذليل العقبات ميدانيا وتقييم مستوى الخدمه المقدمه والالتقاء بكوادر تلك المرافق وكذلك قاطنيها للاستماع لملاحظاتهم ومعالجتها بما يعزز رفع مستوى الخدمه وتحقيق التطلعات

مضيفا استمرار تلك الجولات لتحقيق اهدافها وفقا لتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونهجا لتطلعات القيادة الحكيمة في تحقيق اعلى معايير الرعاية الطبية لابناء الوطن.