المالية توضح مصطلحات الميزانية.. تمهيداً للإعلان الرسمي

بادرت وزارة المالية بإيضاح عدد من المصطلحات التي تستخدم عادة في بيان الميزانية العامة السنوية والمتوقع إعلانها بشكل رسمي خلال الأيام القريبة القادمة كما جرت العادة.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين من خلال حسابها الرسمي في تويتر: تمهيداً لإطلاق الميزانية العامة للدولة سيتم نشر رسائل توضيحية للمصطلحات المستخدمة في البيان الرسمي.

وبدأت الوزارة بتعريف الميزانية العامة للدولة حيث ذكرت أنها بيان مالي سنوي تعدّه وزارة المالية ، يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة ، فيما جاءت الرسالة الثانية عن “الناتج المحلي الإسمي” وهو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، ثم أشارت الوزارة إلى ” الناتج المحلي الحقيقي ” الذي يعرّف بأنه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وجاءت الرابعة ” الناتج المحلي الإجمالي ” وهو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة ، واختتمت وزارة المالية ايضاحاتها بمصطلح ” الإيرادات” الذي يقصد به إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها مثال إيرادات البترول ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها.