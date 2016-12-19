مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب

صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع اليوم على نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة باسرع وقت في حلب للاشراف على عمليات الاجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوًا مسودة قرار أعدتها فرنسا “تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين.”