 مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب

مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب
المناطق_وكالات

صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع اليوم على نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة باسرع وقت في حلب للاشراف على عمليات الاجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوًا مسودة قرار أعدتها فرنسا “تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين.”

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