 أكبر معرض متخصص بالقهوة ينطلق غداً في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أكبر معرض متخصص بالقهوة ينطلق غداً في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض

أكبر معرض متخصص بالقهوة ينطلق غداً في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض
المناطق - واس

يتطلع عشاق القهوة والشكولاتة في المملكة غداً إلى انطلاق فعاليات المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في دورته الثالثة، بجملة من الفعاليات المختلفة، المتضمنة أنشطة تثقيفية وعلمية وتسويقية وتحتضنه مدينة الرياض غدا ولمدة أربع أيام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض .
ويشهد المعرض لأول مرة تقديم عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا المجال، يقدمها نخبة من المدربين المختصين الذين سيتحدثون عن أسس تقديم القهوة والمرحلة الأولى في إعدادها بداية من مرحلة اختيار “البن” الجيد ومرحلة التحميص ومرحلة التحضير، والتطرق كذلك إلى صناعة الشوكولاتة، عبر ورشتي عمل مستقبل الشوكولاتة، والاتجاهات المؤثرة في صناعتها حديثاً، إلى جانب تخصيص إحدى الدورات لتسليط الضوء على فن الاتيكيت في تقديم القهو
تمنح اللجنة المنظمة للمعرض المشاركين في الدورات التدريبية والورش شهادات معتمدة من الجمعية الأمريكية للقهوة المختصة، فيما يقدم هذه الدورات التي ستنفذ خلال أيام المعرض الأربعة.
وتحظى الدورة الثالثة من المعرض الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة شركات محلية وعالمية من تنزانيا وإندونيسيا بلغت أكثر من 130 جهة، وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، عملت اللجنة المنظمة على استقطابهم، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المقدمة وعرض فرص الاستثمارية في هذا المجال على مساحة تقدر بـ 9580م2.
يذكر أن تجارة القهوة والشوكولاتة تعيش ازدهاراً ونمواً في المملكة وذلك بحسب إحصائيات وزارة التجارة التي تؤكد أن مبيعات منتجات القهوة والشوكولاتة في المملكة بلغت هذا العام 700 مليون ريال، أي بزيادة 12% عن العام الماضي، فيما وصلت كمية إنتاج 30 مصنعاً متخصصة في إنتاج وصناعة الشوكولاتة، إلى 28 ألف طن، في حين يحتاج السوق ليصل لحد الاكتفاء إلى 45 ألف طن، مما يعني أن الاستثمار في هذا المجال يعدّ من أنجح الاستثمارات وأكثرها ضماناً لمستقبلٍ أفضل، لاسيما للشباب الراغبين الشروع في الأعمال الاستثمارية.

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