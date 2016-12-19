مسابقة لتعزيز اللغة العربية.. ومركز لتطويرها.. ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي

اتسمت اللغة العربية عبر التاريخ السحيق بحركتها بين التطور والابتكار أو التراجع والانحطاط إلى أن أصبحت من اللغات

العالمية الأكثر انتشارًا، كما تم اعتمادها في الأمم المتحدة، ويسعى الطلاب والطالبات من مختلف أنحاء العالم إلى دراستها لا سيما غير الناطقين بها؛ للاستمتاع بجمال حروفها وتذوق عذوبة كلماتها، كما أنها من أكثر اللغات حفاظًا على قواعدها اللغوية حتى هذا الوقت، وتتشرف بكونها لغة الإسلام والمسلمين، وتحوي الثقافة العربية سواء الأدبية أو العلمية العديد من المؤلفات التي أضاءت ظلمات الجهل، ويصل عدد حروفها إلى ثمانية وعشرين حرفًا.

شهدت المملكة، اليوم، افتتاح فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مبنى التعليم العالي سابقًا، تحت إشراف وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، وتضمن الحفل معرضًا فنيًا و ورش عمل فنية مصاحبة، إضافة إلى العروض المسرحية ومشاركة إدارات التعليم بالرياض و مكة المكرمة.

وبدأ الاحتفاء بالاستماع إلى قصيدة عن اللغة العربية على لسان طالبة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، ثم ترحيب بالحضور الكريم , واحتوى برنامج هذا الحفل على العديد من الفقرات, منها الكلمات المعبرة, و المواقف والمشاهد المؤثرة.

كما افتتح العيسى المعرض المصاحب لبرنامج الحفل الذي ضم العديد من الأعمال الفنية التي أظهرت جماليات الحرف العربي والقدرات الفنية التي يتمتع بها طلاب وطالبات التعليم العام.

وفي السياق ذاته دشن العيسى المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة وتعلمها، معلنًا عن تبني وزارته “المسابقة الوطنية للغة العربية” لتكون إحدى المبادارات التي تسهم بها الوزارة لخدمة اللغة العربية وتعزيز انتشارها، وقال العيسى “إن حكام هذه البلاد يعون اهمية اللغة العربية فاعتنوا بها وبنشرها وبترسيخ حضورها”، مشيرًا غلى وجود مايزيد على 60 مؤسسة في التعليم العالي لتعليم اللغة العربية والبحث فيها، إضافة إلى أن السياسة التعليمية في التعليم العام تعتمد اللغة العربية، مما يضمن الحفاظ على هويتها.

و أشاد العيسى بالدور الذي تقدمه وزارة “التعليم” و إدارات التعليم و ما قدموه من مبادرات لافتة للنظر، مضيفاً: ” يأتي احتفاء الوزارة هذا العام باليوم العالمي للغة العربية ضمن شعار (تعزيز انتشار اللغة العربية) و الذي حددته اليونسكو لاحتفالية هذا العام، وهو نتيجة طبيعة لاعتزازنا بهويتنا العربية ، و إيمانا بثوابتنا الوطنية الغالية و إسهاما في المحافظة عليها و تعزيز انتشارها”.

وشدد الوزير على حرص القادة على خدمة العربية خارج البلاد كما هي في الداخل و من هنا جاء تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ، ليكون منصة لنشر العربية عالميا ،و ذراعا مهما تستثمر القدرات الكبيرة في الوزارة و الجامعات السعودية ،مشيرا إلى أن المركز احتفل قبل أيام بختام البرامج التدريبية للمعلمين في جمهورية موريتيوس و بدورة معلمي المالديف و إكمال برامجه في أندونيسيا و السنغال و يستعد لانطلاق برامجه في الهند و أذربيجان و فيتنام بالإضافة إلى الكثير من الدول التي عمل فيها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى ما سيساهم فيه المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية و تعلمها ،في دفع العملية التعليمية و إتمام الجهود الكبيرة المبذولة، راجيا الكثير من تأسيس هذا المركز، بحيث يتكامل مع الجهات الأخرى، ويتخصص في اللغة العربية، بما يحقق العمق و الانتشار معا، وتقديم الدورات النوعية لمعلمي اللغة العربية .

ومن أبرز المبادارات التي شهدها الحفل إعلان الوزير عن مسابقة للغة العربية؛ لتعزيزها ولحث فئات الجمهو لا سيما الشباب على الاعتناء بها والفاظ عليها، واختتم الحفل بتكريم الوزير لعدد من المشاركين في برنامج الاحتفاء كما كرم رئيس النشاط الثقافي بتعليم مكة لمشاركتهم في لوحة إنشادية، وشكرهم لجهودهم في إحياء اليوم العالمي للغة العربية.

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و ختاما

ستبقى اللغة العربية تمتلك روح التحدي والإصرار متى صدقت النيات ونهضت، وستظل بستانًا من المعارف والمعلومات ، تستنشق من خلالها عبق الأريج، وتهتز ألوان الذوق والإبداع في جنباتها الخصبة، وستغدو محافظة على قواعدها الأصيلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين.