 رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية مقتل عشرات الروس “بتسمم كحولي” الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وسم “#جامعة_القصيم” يُحلق في سماء “تويتر”.. طلاب القصيم ينتفضون في “تويتر” والسبب! 7 مؤشرات على حتمية تغيير وظيفتك الحالية.. منها انتظار عطلة نهاية الأسبوع بفارغ الصبر رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول مسابقة لتعزيز اللغة العربية.. ومركز لتطويرها.. ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي التحالف: جميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في اتفاقية الذخيرة العنقودية أكبر معرض متخصص بالقهوة ينطلق غداً في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب وزير خارجية تركيا : إجلاء نحو 20 ألفا من شرق حلب حتى الآن الفيفا تغرم اتحادات بريطانيا بسبب “زهرة الخشخاش”

رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول

رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول
المناطق – عبدالرحمن القحطاني

نظمت إدارة النظافة في بلدية محافظة الخبر وبالتعاون مع جمعية مهندسي البترول حملة لتنظيف شاطئ الخبر وذلك ضمن برنامج ” إماطة ” حيث شارك مايزيد عن 70 فرد من منسوبي الجمعية وعمال النظافة في البلدية في الحملة وذلك لتعزيز وحماية البيئة وتوعية النشء بأهمية المحافظة على بيئتهم، وتنمية معارفهم وتزويدهم بمفاهيم شاملة عن التلوث، ليصبحوا قادرين ومؤهلين كقيادات مستقبلية للعمل التطوعي في المجال البيئي .

وأشار مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر للخدمات الدكتور خليفة بن عبدالله السعد أنه تم خلال الحملة رفع مايزيد عن أربعة أطنان من النفايات تنوعت مابين مخلفات بلاستيكية والعلب الفارغة والأكياس وغيرها من النفايات التي تركها زوار الشاطئ , منوها إن بلدية الخبر ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية تشجع الأفراد على تبني الاستدامة كممارسة، وتوفر لهم الأدوات التي تساعدهم على ذلك لتكون بمتناول أيديهم، فيتحول هذا السلوك إلى ثقافة أصيلة بحيث لا تكون مهمة الحفاظ على البيئة والطاقة قصرا على البلدية والمؤسسات والهيئات، بل توجه مجتمعي عام حتى تصبح الخبر بيئة آمنة ومستدامة، وواحدة من أفضل المدن بيئيا .

unnamed (23) unnamed (24) unnamed (25)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>