رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول

نظمت إدارة النظافة في بلدية محافظة الخبر وبالتعاون مع جمعية مهندسي البترول حملة لتنظيف شاطئ الخبر وذلك ضمن برنامج ” إماطة ” حيث شارك مايزيد عن 70 فرد من منسوبي الجمعية وعمال النظافة في البلدية في الحملة وذلك لتعزيز وحماية البيئة وتوعية النشء بأهمية المحافظة على بيئتهم، وتنمية معارفهم وتزويدهم بمفاهيم شاملة عن التلوث، ليصبحوا قادرين ومؤهلين كقيادات مستقبلية للعمل التطوعي في المجال البيئي .

وأشار مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر للخدمات الدكتور خليفة بن عبدالله السعد أنه تم خلال الحملة رفع مايزيد عن أربعة أطنان من النفايات تنوعت مابين مخلفات بلاستيكية والعلب الفارغة والأكياس وغيرها من النفايات التي تركها زوار الشاطئ , منوها إن بلدية الخبر ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية تشجع الأفراد على تبني الاستدامة كممارسة، وتوفر لهم الأدوات التي تساعدهم على ذلك لتكون بمتناول أيديهم، فيتحول هذا السلوك إلى ثقافة أصيلة بحيث لا تكون مهمة الحفاظ على البيئة والطاقة قصرا على البلدية والمؤسسات والهيئات، بل توجه مجتمعي عام حتى تصبح الخبر بيئة آمنة ومستدامة، وواحدة من أفضل المدن بيئيا .